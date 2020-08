LNK Fight Night 16 results, Dzhavadov vs Fapso

LNK Fight Night 16 takes place at Studio 69 in Riga, Latvia on August 29. The event features boxing and kickboxing matchups live on FITE pay-per-view, starting at 8pm EEST. In Australia the schedule converts to Sunday, August 30 at 3am AEST / 1am AWST.

The highlight of the night features World Kickboxing Network European middleweight champion Zaur Dzhavadov, representing the country-host, up against WKN Slovakian light heavyweight champion Sebastian Fapso. The pair squares off in a contest with WKN International middleweight title on the line.

Get LNK Fight Night 16 results below.

LNK Fight Night 16 results

Zaur Dzhavadov vs. Sebastian Fapso

Artjoms Ramlavs vs. Ahmet Cicek

Milans Volkovs vs. Kristaps Zile

Jevgenijs Aleksejevs vs. Deniss Kormilin

Ralfs Vilcans vs. Levani Lukhutashvili

Nikita Smirnovs vs. Stanislavs Makarenko

Emils Spiss vs. Pasquale Delli Paoli

Semjon Kamanin vs. Viktors Kogajs

Jekaterina Marcenko vs. Anna Lisa Brozzi