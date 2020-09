Watch Thai Fight: New Normal full event video live stream – Saenchai headlines

Thai Fight: New Normal features a series of Muay Thai and Kard Chuek bouts tonight at MCC Hall The Mall Bangkapi in Bangkok, Thailand. Famed Saenchai battles it out in the main event. The full fight card can be found below.

The fight fans can watch Thai Fight: New Normal live stream on FIGHTMAG (featured video up top). The start time is scheduled for Saturday, September 19 at 9 pm AEST / 7 pm AWST.

Thai Fight: New Normal fight card

Saenchai P.K.Saenchai Muaythai Gym vs. Rodrigo Freitas

PTT V.Rujirawong vs. Parmit Grover

Kitti Sor.Jor.Danrayong vs. Ruslan Ataev

Saensatharn P.K.Saenchai Muaythai Gym vs. Andi Uustalu

Tengnueng Sitjesairoong vs. Nicolas Mendes

Payak-Samui Lukjaoporongtom vs. Braian Allevato

Petchjeeja Lukjaoporongtom vs. Celest Hansen

Kompikart Mor.Rattana Bundit Sor. Tawanrun vs. Jean Carlos Pereira

Samingdej Lukjaoporongtom vs. Pedro Rodrigues