Thai Fight Korat live stream video and results – Saenchai in main event

Thai Fight Korat features a series of Muay Thai and Kard Chuek bouts on Saturday, November 7. Famed Saenchai battles it out in the main event.

The main card comprises nine bouts, starting at 6 pm Bangkok time, which in Australia converts to 10 pm AEDT. Muay Thai fans can watch Thai Fight Korat live stream on FIGHTMAG (video up top).

Stay tuned with Thai Fight Korat results below.

Thai Fight Korat results

Main Card

Saenchai P.K.Saenchai Muaythai Gym vs. Danilo Reis

P.T .T V.Rujirawong vs. Sliman Zegnoun

Kitti Sor.Jor.Danrayong vs. Victor Hugo

Tengnueng Sitjesairoong vs. Daniel Kerr

Saiyok Pumphanmuang vs. Alexandru Bublea

Saensatharn P.K.Saenchai Muaythai Gym vs. Herbert Kinscher

Iquezang Kor.Rungthanakeat vs. Omar Mahir

Petchjeeja Lukjaoporongtom vs. Morgane Manfredi

Ratchasing Rongreankeela-Korat vs. Pedro Rodrigues