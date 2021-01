Hombres de Honor MMA 104 in Fontanar, Spain – fight card announced

HDH 104 takes place at Pabellon Polideportivo in Fontanar on February 6. The event features a series of MMA bouts, pitting Team Spain up against Team France. The lineup has been announced today, and can be found below.

HDH 104 fight card

75 kg Pedro Galicia vs Jose Antonio ‘Pacorro’ Ibanez

88 kg Miguel Montes Survivor vs Jordan Dominguez

66 kg Joel Gallego vs Rachid Meguro

61 kg Ramon Montes vs Joffrey Rabatel

71 kg Alex Villalba vs Jesus Moreno

57 kg Jose Berrajet vs Abdellah Bellaoui

66 kg Jose ‘Pepe’ De La Cavada vs Gonzalo Garcia

57 kg Dalila Sullapa vs Ana Ruiz

61 kg Willman Junior Cuellar vs Khamzat Zimaev

70 kg Armando Bayos vs Julien Denis

77 kg Marc Luces vs Alix JeanGuillaume

52 kg Zejna Meguro vs Jade Palet

82 kg Rowan Martin vs Bastien Petit

57 kg Leandro dos Santos vs Humberto Correia

93 kg Luis Martinez vs Aurelien Teyssonneyre

71 kg Tony Meguro vs David Pierrat

62 kg Miriam Meguro Santana vs Morgane Dehaye