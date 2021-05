Advertisements

Entering as a significant underdog, Renan Ferreira pulled off a massive upset and defeated preseason favorite Fabricio Werdum in the main event of PFL 3 live on ESPN from Ocean City Casino Resort in Atlantic City, NJ on May 6. Ferreira landed a barrage of shots on the ground to get the TKO finish and spoiling Werdum’s highly anticipated PFL debut. Check out some of the best fight photos below.

